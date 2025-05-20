'С ним покончено': СМИ выяснили, куда исчез Илон Маск

Дональд Трамп в течение месяца ни разу не упоминал об американском миллиардере.

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Трамп больше не вспоминает об Илоне Маске/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

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Почему Маск исчез из публичного пространства

Как о миллиардере отзываются республиканцы

Еще несколько недель назад американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск был везде, в частности активно распространял и публиковал сообщения в соцсети X, появлялся в Белом доме и фигурировал в заголовках новостей. Сейчас же он исчез из информационного поля. Издание Politico выяснило, почему Маск исчез из публичного пространства.

Журналисты заметили, что Дональд Трамп за последний месяц совсем не упоминает о Илоне Маске. Хотя раньше он писал о нем в соцсети Truth Social чуть ли не каждый день.

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В то же время упоминания о Маске исчезли и на официальных аккаунтах Белого дома.

В материале говорится, что уменьшение присутствия Маска может иметь политические преимущества для Республиканской партии. Опросы общественного мнения показывают, что нелюбовь к нему выше, чем к Трампу.

Также имя Маска перестали упоминать для привлечения денег для Республиканской партии.

Однако, некоторые американские политики все еще положительно отзываются о Маске. Но один из республиканцев высказался о миллиардере так: "С ним покончено, он ушел. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят".

Илон Маск / Инфографика: Главред

Заявления Илона Маска - новости по теме

Как писал Главред, владелец SpaceX и член администрации Трампа Илон Маск заявил, что без Starlink фронт в Украине якобы может потерпеть крах.

Напомним, социальная сеть X (Twitter) потерпела масштабный сбой по всему миру днем 10 марта. Маск подтвердил, что X стала жертвой массированной кибератаки и также заявил, что атака якобы происходила с IP-адресов в Украине. Позже конгрессмен-республиканец Джек Кимбл из 54-го округа Калифорнии саркастически прокомментировал заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X.

Ранее Илон Маск выражал согласие с мнением о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН. Бизнесмен сделал репост поста политического активиста Гюнтера Иглмана, что для США "пришло время покинуть НАТО и ООН".

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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