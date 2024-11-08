Илон Маск назвал Шольца 'дураком': немецкое правительство иронично ответило

Миллиардер в своей соцсети X (Twitter) прокомментировал распад "светофорной" коалиции в Германии.

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Маск назвал Шольца дураком / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, Офис президента Украины

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Илон Маск назвал канцлера Германии дураком после распада "светофорной" коалиции

Заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн ответила на критику

Миллиардер, основатель компаний "SpaceX", "PayPal" и "Neuralink" Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком в своей соцсети X после распада "светофорной" коалиции. Такое заявление вызвало реакцию со стороны немецкого правительства, сообщает издание Spiegel.

Маск прокомментировал распад "светофорной" коалиции, которая состояла из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии "зеленых". Миллиардер оскорбительно назвал канцлера Германии Олафа Шольца.

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"Олаф - дурак", - написал он.

Что такое "светофорная" коалиция? Светофорная коалиция - это политическая коалиция в Германии, объединяющая три партии, цвета которых совпадают с цветами светофора. Красный - Социал-демократическая партия Германии (SPD), Желтый - Свободная демократическая партия (FDP), Зеленый - партия Зеленых (Die Grünen). Название "светофорная" возникло из-за цветовой аналогии со светофором, где красный цвет символизирует социал-демократов, желтый - либералов, а зеленый - экологов.

Как отреагировали в Германии

Заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн отреагировала на слова Маска.

"На X есть свобода для дураков", - заявила она.

В то же время Хоффманн также имеет свой аккаунт в соцсети. Она объяснила это тем, что социальные сети остаются важным каналом для разъяснения работы правительства и информирования общественности.

Отметим, что платформа стала популярной среди политиков и лиц с радикальными взглядами. После приобретения X Илон Маск восстановил доступ к платформе для многих политиков и активистов, которые ранее были заблокированы.

Что известно о Der Spiegel? Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Распад коалиции в Германии и Маск - последние новости

Напомним, 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, что привело к распаду "светофорной" коалиции. Конфликт возник из-за дефицита бюджета и недостаточного сотрудничества Линднера с правительством.

Также канцлер объявил о вотуме доверия, который состоится 15 января 2025 года, что может привести к досрочным выборам в марте.

Посол Украины Валерий Чалый предположил, что после инаугурации Дональд Трамп может дать Илону Маску государственную должность. Чалый считает, что Трамп планирует обновить состав своей администрации, привлекая в нее лиц из своего близкого окружения.

Как сообщал Главред, 6 ноября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в котором, по данным Axios, также принял участие Илон Маск. Это подчеркивает, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа.

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