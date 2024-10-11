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Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

Анна Косик
11 октября 2024, 10:40
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После презентации у некоторых гостей сложилось впечатление, что роботами пока все еще управляют живые люди.
Илон Маск, роботы, киберкеб
Презентованные новинки имеют технические несовершенства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео Tesla

На презентации нового автомобиля Tesla Robovan на мероприятии Cybercab Илон Маск также показал своих роботов Optimus, которые выполняют ежедневные человеческие задачи, говорится в сообщениях Tesla в соцсети X.

"Optimus будет ходить среди вас... Вы сможете подойти прямо к ним, и они подадут напитки", - сказал Маск гостям презентации.

По словам основателя Tesla, эти роботы могут выполнять любые примитивные человеческие функции, такие как выгул собаки, уход за детьми, кошение газона, подача напитков и тому подобное.

видео дня

После презентации в прямом эфире было показано, как люди общаются с роботами Optimus за столами и в толпе. Однако роботы только махали руками, разливали напитки и танцевали, поэтому у некоторых гостей сложилось впечатление, что ими дистанционно управляют живые люди.

Кроме этого Илон Маск представил давно обещанное роботакси Cybercab с дверью в форме крыла чайки без руля и педалей на громком мероприятии. Он заявил, что производство таких автомобилей начнется в 2026 году, и роботакси будут доступны для клиентов по цене менее $30 000.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с презентации Илона Маска:

Кто такой Илон Маск?

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями, пишет Википедия.

Технические изобретения и Илон Маск - что известно

Напомним, что среди разработок компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску есть платформы спутникового интернета Starlink, которые российские оккупационные войска используют на войне в Украине.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск уже объявил, что запретит использование техники Apple во всех своих компаниях, если они интегрируют ИИ от OpenAI в операционную систему.

Накануне скандально известный американский коммерсант Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink, которые принадлежат его компании SpaceX, из-за геомагнитной бури на Солнце.

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