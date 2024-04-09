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Терминалы Starlink Илона Маска помогают оккупантам РФ в Украине - расследование WSJ

Анна Ярославская
9 апреля 2024, 09:47
Существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink, которая обеспечивает закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Илон Маск,Starlink, российские военные
Терминалы Starlink помогают российским боевикам в Украине / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

Российские оккупационные войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Это подорвало преимущество Вооруженных сил на поле боя, так как Starlink среди прочего дает возможность управлять дронами и другими передовыми технологиями, которые стали важной частью современной войны.

Как пишет издание The Wall Street Journal, у компании SpaceX есть возможность ограничить доступ к Starlink с помощью геозоны, делая услугу недоступной в определенных странах и местах, а также с помощью возможности деактивировать отдельные устройства.

Россия и Китай не разрешают использовать технологию Starlink, поскольку это может подорвать государственный контроль над информацией, а также из-за общих подозрений в отношении технологий США.

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Илон Маск заявил, что, насколько ему известно, никакие терминалы не продавались прямо или косвенно в Россию и что терминалы не будут работать в стране-агрессоре РФ.

Однако расследование журнала показало, что существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink, которая обеспечивает закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и Объединенных Арабских Эмиратах. Многие из этих конечных пользователей подключаются к спутникам, используя функцию роуминга Starlink, после того как дилеры регистрируют оборудование в странах, где Starlink разрешен.

"В России посредники покупают оборудование, иногда на eBay, в США и других странах, в том числе на черном рынке в Центральной Азии, Дубае или Юго-Восточной Азии, а затем переправляют его контрабандой в Россию", - пишет издание.

Отмечается, что российские волонтеры открыто хвастаются в социальных сетях поставками терминалов в российские войска.

Кремль не ответил на просьбу о комментариях, отмечает WSJ.

Украинские чиновники заявили, что они связались с SpaceX по поводу использования российскими силами терминалов Starlink в Украине и что они вместе работают над решением. В марте регулятор телекоммуникаций Украины опубликовал постановление, согласно которому только терминалы Starlink, зарегистрированные властями в Киеве, будут работать на оккупированных территориях или вокруг линии фронта. Но пока неясно, когда эти новые правила вступят в силу и как они будут обеспечиваться.

Ни SpaceX, ни Маск не отвечают на запросы о комментариях, добавляет журнал.

The Wall Street Journal пишет, что российским оккупантам часто не хватало необходимого оборудования для связи со своими командирами. Приказы, которые передавались при помощи раций, глушились или перехватывались Украиной, что делало солдат РФ легкой мишенью на поле боя. Страна-агрессор попыталась внедрить собственные новые устройства, которые были запущены в производство только к началу вторжения. Но у компании были проблемы с их развертыванием в требуемом масштабе, а также продолжались технические сбои.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Россия около года работала над тем, чтобы использовать Starlink на фронте. Оккупанты начали широко использовать терминалы в начале этого года, после того как выяснили, как регистрировать устройства в других странах.

Если искать терминалы Starlink в российской поисковой системе Яндекс.ру, то можно найти многочисленных дилеров, которые продают оборудование онлайн покупателям в Москве и за пределами российской столицы. Они обещают "проверенную работу" на оккупированных территориях Крыма, Луганска, Донецка и Херсонщины с ежемесячной оплатой от 100 долларов. Дилеры отказалась разговаривать с журналистами.

Отмечается также, что на фронт в Украине российским солдатам терминалы Starlink передают волонтерские группы.

Что такое Starlink?

Starlink — это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия.

В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек.

С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Использование Starlink на фронте в Украине

В феврале 2024 издание Defense One сообщило, что украинские войска впервые обнаружили использование Россией десятки Starlink несколько месяцев назад, а второй источник подтвердил это и добавил, что использование терминалов растет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии подтвердил использование россиянами Starlink на захваченных территориях Украины.

В ГУР также заявили, что страна-агрессор закупает терминалы Starlink в арабских странах.

Илон Маск информацию попытался опровергнуть, ответив, что "ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался".

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