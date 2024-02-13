Откуда у оккупантов терминалы Starlink: в ГУР опубликовали радиоперехват

Государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах.

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Военные РФ закупают терминалы Starlink в арабских странах / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

На днях в СМИ появилась информация о том, что российские оккупанты стали стали использовать на фронте терминалы спутниковой связи Starlink. Впервые украинские военные зафиксировали использование Россией в передовой спутниковой связи несколько месяцев назад. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что страна-агрессор закупает терминалы Starlink в арабских странах.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - сообщает пресс-служба ГУР.

Разведка опубликовала свежий радиоперехват. Во время разговора оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

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"Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер", - рассказал один из собеседников.

Как выяснилось, стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.

Смотрите видео - В ГУР опубликовали свежий аудиоперехват:

12 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, по сути, контрабанду. При этом он не стал называть страны, через которые РФ производить закупки.

По словам Юсова, по сравнению с прошлым годом сейчас использование Starlink в российской армии на линии фронта стало действительно более системным и налаженным. Ведется работа по нейтрализации этой угрозы.

"Но сегодня РФ не только государство террорист №1, но и государство контрабандист №1. Поэтому да, это проблема, над которой сегодня работают", - заявил представитель ГУР в эфире телемарафона.

Отметим, терминалы Starlink, которые используют серию спутников, управляемых компанией Илона Маска Space X, для обеспечения высокоскоростной связи, сыграли жизненно важную роль в предоставлении украинским вооруженным силам преимущества перед российскими войсками.

Что говорит Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск опровергает информацию о том, что основанная им компания SpaceX продает свои терминалы России.

"В ряде фейковых новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически не соответствует действительности. Насколько нам известно, ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался", - написал Маск в социальной сети X.

Как сообщал Главред, ранее Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам.

На днях американский миллиардер Илон Маск поиздевался над российским диктатором Владимиром Путиным после его интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

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