Оккупанты используют Starlink во время боевых действий в Украине: в ГУР подтвердили

Российские волонтерские группы также продемонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для армейских подразделений.

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Оккупанты используют Starlink / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Defense One сообщило, что российские войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

По информации Defense One со ссылками на анонимные украинские источники первого источника, украинские войска впервые обнаружили использование Россией десятки Starlink несколько месяцев назад, а второй источник подтвердил это и добавил, что его использование растет.

"Когда у них будут сотни, нам будет трудно жить", - отмечает источник. видео дня

Известные российские волонтерские группы, которые поддерживают российское вторжение, также продемонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для армейских подразделений, отмечает издание.

Представитель Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об этих сообщениях, но направили вопрос к "нашим украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации о подобной деятельности спутниковой связи".

В SpaceX заявили, что компания "не ведет никакого бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продажи, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", - заявили в компании.

Источники считают, что россияне могут легко приобрести Starlinks через посредников за рубежом, а затем передать их армии.

В SpaceX заверили, что если получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они будут расследовать дело и деактивируют платформы спутниковой связи.

Старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк считает, что Россия может просто "предоставить ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории. Ученый также поддержал идею о том, что Украина может определить, использует ли Россия Starlink, поскольку сигналы терминалов можно идентифицировать с помощью средств радиотехнической разведки.

В ГУР отреагировали на информацию

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии для РБК-Украина подтвердил использование россиянами Starlink на захваченных территориях Украины.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств", - сказал он.

По словам Юсова, такие случаи начинают набирать "системный характер" у россиян.

Напомним, что ГУР сообщило, что в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой. Программное обеспечение позволяет вражеским операторам БпЛА настраивать пульты управления и управлять дроном с компьютера.

В ГУР разнесли новый бред Путина относительно Украины. Андрей Юсов отметил, что Путин является "геополитическим сумасшедшим", который "рассказывает о какой-то ерунде о международном праве, истории, решает, какие нации существовать или не существовать.

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