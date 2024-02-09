'Нужно оружие и люди': майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

Гетьман рассказал, как смена главнокомандующего на третьем году полномасштабной войны может повлиять на ситуацию на фронте.

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Что на фронте изменит Сырский / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, t.me/osirskiy

Майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что может измениться после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

"По большому счету, по крайней мере быстро ничего не изменится. Потому что для того, чтобы делать какие-то положительные изменения, где-то нанести больше вреда врагу или сделать какие-то наступательные действия, для этого нужны силы и средства. В армии это люди и оружие. Если у любого главнокомандующего или командира не хватает людей и оружия, чтобы делать, например, наступательные действия, то он их не будет делать. Я сейчас не говорю о Сырском - о любом человеке. Если он знает, разведка работает, конечно, что враг может ему противопоставить, и если у него нет нужного количества всего, что необходимо для того, чтобы этого врага одолеть, то никто не полезет в этот бой. Как вы можете с перочинным ножом идти в бой против людей с пулеметами. Это например", - рассказал военный эксперт для ТСН.

По его словам, Александр Сырский - опытный военный и не будет прибегать к "мясным штурмам". А какими-то лозунгами, приказами, силой воли и духа победить врага, к сожалению, невозможно.

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"Для этого нужно оружие и люди, которые будут этим оружием пользоваться. Если этого нет, то не будет никаких существенных изменений на линии фронта, даже если кому-то этого очень сильно хочется", - говорит Алексей Гетьман.

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ: что известно

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского Александра. Президент подчеркнул, что отныне ВСУ будет возглавлять новая управленческая команда, которая должна объединить видение войны на всех уровнях руководства.

Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Генерал-полковник Вооруженных сил Украины, новый главком Александр Сырский назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским. Во время совещания обсудили детальный план действий ВСУ на 2024 год. Также обратили внимание на налаживание системы логистики.

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