УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

Юлия Закрепа
9 февраля 2024, 21:55
Гетьман рассказал, как смена главнокомандующего на третьем году полномасштабной войны может повлиять на ситуацию на фронте.
'Нужно оружие и люди': майор рассказал, что изменится после назначения Сырского
Что на фронте изменит Сырский / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, t.me/osirskiy

Майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что может измениться после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

"По большому счету, по крайней мере быстро ничего не изменится. Потому что для того, чтобы делать какие-то положительные изменения, где-то нанести больше вреда врагу или сделать какие-то наступательные действия, для этого нужны силы и средства. В армии это люди и оружие. Если у любого главнокомандующего или командира не хватает людей и оружия, чтобы делать, например, наступательные действия, то он их не будет делать. Я сейчас не говорю о Сырском - о любом человеке. Если он знает, разведка работает, конечно, что враг может ему противопоставить, и если у него нет нужного количества всего, что необходимо для того, чтобы этого врага одолеть, то никто не полезет в этот бой. Как вы можете с перочинным ножом идти в бой против людей с пулеметами. Это например", - рассказал военный эксперт для ТСН.

По его словам, Александр Сырский - опытный военный и не будет прибегать к "мясным штурмам". А какими-то лозунгами, приказами, силой воли и духа победить врага, к сожалению, невозможно.

видео дня

"Для этого нужно оружие и люди, которые будут этим оружием пользоваться. Если этого нет, то не будет никаких существенных изменений на линии фронта, даже если кому-то этого очень сильно хочется", - говорит Алексей Гетьман.

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ: что известно

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского Александра. Президент подчеркнул, что отныне ВСУ будет возглавлять новая управленческая команда, которая должна объединить видение войны на всех уровнях руководства.

Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Генерал-полковник Вооруженных сил Украины, новый главком Александр Сырский назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским. Во время совещания обсудили детальный план действий ВСУ на 2024 год. Также обратили внимание на налаживание системы логистики.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Сырский Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:33 Мир
"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:55 Украина
Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:33

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:17

"Это Ваша награда": Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

22:02

Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

21:55

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:27

На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
21:18

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:10

С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

20:59

Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

20:43

РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушенийФото

Реклама
20:13

Ян "Кеноби". Мира не будет, пока существует РоссияВидеоблоги

20:02

"Привыкли к параноидальным оправданиям": Польша жестко разнесла обвинения Путина

19:53

"Поставил себя в один ряд с Гитлером": эксперт разнес скандальное интервью Путина

19:34

Лунный календарь на 10 февраля: почему нельзя завершать текущие дела

19:30

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсонумнение

19:28

Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

19:00

"Обновление и новый подход": в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ

18:40

"ВСУ держат удар": Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра

18:40

Новый Главком: чем отличился Сырский?мнение

18:34

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

18:18

"Выглядеть на 10 лет моложе": какие маски омолаживают лицо лучше всего

Реклама
18:10

"Стал предателем": Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ

17:53

Конгрессмены в Киеве: в Украину прибыла важная двухпартийная делегация из США

17:45

Появилась реакция ЕС на отставку Залужного

17:43

Серьезная непогода идет в Украину: в каких областях повалит дождь со снегом

17:18

СБУ била дронами сразу по двум НПЗ в РФ: СМИ узнали об ударе по важной установке

17:06

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн реклама

16:58

"РФ наступает большими силами": эксперт предупредил о риске потери АвдеевкиВидео

16:55

"Мы ожидаем новых решений": Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

16:52

Зачем натирать ванну грейпфрутом: малоизвестный секрет опытных хозяек

16:13

Будут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

16:10

"Повторил старую ложь": в ЕС жестко отреагировали на интервью Путина Карлсону

16:00

Нужно за 5 секунд найти ошибку на картинке: загадка для самых сообразительных

15:56

Плевался прямо на пол: Путин опозорился во время интервью Карлсону

15:50

Если не получим помощь от США: в Украине могут поднять налоги

15:35

Как очистить чайник, если он сгорел: способ, который выручит каждую хозяйку

15:19

Перелом в войне: Данилов отреагировал на возможную победу Трампа на выборах в США

15:19

Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели и рассказала ее секрет

15:06

"Геополитический сумасшедший": в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины

14:51

5 правил, как делать массаж лица самостоятельно: отличный способ избавиться от отековВидео

14:43

Страна НАТО получила данные об угрозе нападения России: названы сроки

Реклама
14:38

LOBODA спела о своем главном ориентире в новых реалиях на украинском языкеВидео

14:13

Стала трансвеститом: Лорак выдала очередной бредовый пост и нарвалась на критику украинцев

14:12

"Математические расчеты, которые работают" - Мусиенко о сроке нового контрнаступления

14:06

РФ атаковала бы НАТО ракетами и БПЛА: в США объяснили важность помощи Украине

13:53

Взрыв на ракетном заводе РФ: в британской разведке назвали вероятную причину

13:10

3 способа сделать так, чтобы кексы не прилипали к форме: проблему как рукой снимет

13:10

Применили запрещенное оружие: генерал ВСУ сообщил о тревожной ситуации на фронте

13:09

РФ приостановила штурмы под Купянском: в ВСУ раскрыли планы оккупантов Путина

12:20

7 ошибок, которые нельзя делать с электрической плитой: большинство об этом не догадывается

12:18

Порошенко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный обвиняемый в госизмене - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять