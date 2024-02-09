Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.

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ВСУ для достижения успехов нужно внедрять комплексные изменения - Сырский / Telegram А. Сырский, Командование Объединенных сил ВСУ

В армии Украины следует организовать четкое и детальное планирование действий всех военных подразделений, решить вопросы логистики, определить нужды фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий, сохранить жизни украинских солдат и внедрить новые технологические решения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал полковник Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что нужно провести комплексные изменения в войсках и назвал ключевые задачи.

Детальное планирование

По словам Сырского, нужно обеспечить четкое и детальное планирование действий всех подразделений.

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"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - отметил Сырский.

Решение вопросов логистики

Боевые части должны получать все необходимое как можно скорее.

"Быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики", - считает военачальник.

Все потребности фронта должны быть известны командованию

"Знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке – задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации планов и замыслов", - сказал Сырский.

Нужно сохранить жизни и здоровье военных

Следует сохранять баланс между выполнением боевых задач и восстановлением военных и подразделений.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", - заверил военачальник.

Новые технологические решения

Нужно запустить новые технологические решения для того, чтобы одержать победу над врагом.

"Введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне", - добавил он.

Успех Украине принесут лишь изменения и постоянное усовершенствование своих действий на поле боя.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл - одна из главных составляющих общего успеха в войне", - подчеркнул Александр Сырский.

Отставка Залужного и назначение Сырского

Президент Владимир Зеленский 8 февраля сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. По словам гаранта, он провел встречу с Залужным, в ходе которой было принято решение о том, что нужно провести кадровые изменения в руководстве войсками.

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского, о чем сообщил в своем видеообращении. На сайте главы государства был опубликован соответствующий указ. Зеленский назвал Сырского одним из самых опытных военачальников.

В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ – помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер сказала, что Сырский – успешный командир. Штаты уже с ним работали и продолжат сотрудничество.

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