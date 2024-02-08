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Залужный уходит в отставку: все подробности

Юрий Берендий
8 февраля 2024, 18:18
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Валерием Залужным и отметил необходимость кадровых изменений в руководстве ВСУ.
Залужный уходит в отставку: все подробности
Зеленский встретился с Залужным / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины провел встречу с генералом Валерием Залужным и предложил ему продолжить пребывание в команде. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмме.

"Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде", - написал Владимир Зеленский.

В свою очередь Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.

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"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе", - написал в своем Телеграме Валерий Залужный.

Он подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил о необходимости изменения подходов и стратегии.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - резюмировал Валерий Залужный.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В своем Facebook он поблагодарил Залужного за все достижения и победы.

"Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - руководить Вооруженными Силами Украины во время Большой Войны с Россией. Вооруженные Силы Украины вместе со всем Народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина - будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщают источники Суспільного, в команде Залужного уже ожидают указ о его увольнении. Однако пока на сайте Офиса президента такого указа еще нет.

Слухи об отставке Залужного - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в западных СМИ активно обсуждают возможную отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. По данным The Washington Post, в Киеве пока не определили замену для Залужного, и по мнению журналистов, потенциальных преемников не видно.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет вмешиваться в возможное решение об отставке Залужного. Белый дом уже сообщил о своей позиции официальному Киеву.

В своем интервью итальянским журналистам Зеленский впервые публично упомянул возможность отставки Залужного. По словам главы государства, Украине нужно провести кадровое обновление, не только в военном руководстве.

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война в Украине отставка Залужного
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