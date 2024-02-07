"Вредит интересам государства": Данилов сделал заявление о ситуации с Залужным

На Ставке верховного главнокомандующего ВСУ Зеленского действительно бывают дискуссии, однако это нормальный демократический процесс, сказал Алексей Данилов.

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Обсуждение вопросов отставки главнокомандующего вредит государству - Данилов / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, СНБО

Тиражирование сообщений о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерий Залужного без официального подтверждения таких сведений вредит интересам государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей данилов.

Как сообщает Радио Свобода, чиновник рассказал, как реагирует на подобные сообщения в СМИ. По его словам, распространение подобной информации вредит интересам государства.

"Что касается ситуации, связанной с тем или иным должностным лицом, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов, это очень опасная, более того, вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения, мы сможем с вами об этом уже говорить, как свершившийся факт. А когда вас начинают каждый день уже полтора года снимать с должности или делать какую-то замену, это вредит интересам государства", - считает Данилов. видео дня

Также секретарь СНБО добавил, что дискуссии на Ставке Зеленского действительно бывают, но это нормальный демократический процесс.

"Есть ли дискуссии на заседаниях Ставки, на заседаниях СНБО? Обязательно, для этого и есть это сообщество, которое должно дискутировать, иметь свою точку зрения на те или иные позиции, это абсолютно естественный, нормальный демократический путь. Гораздо хуже, когда дискуссии нет. Когда нет дискуссии, тогда нет кислорода, и тогда будет болото, а это никогда не идет на пользу демократии", - подчеркнул Алексей Данилов.

Смотрите видео, в котором Данилов прокомментировал ситуацию с Залужным:

Данилов назвал "вредными" обсуждения вопросов отставки Залужного / Скриншот Главред

Зеленский может уволить Залужного

В западных СМИ активно обсуждаются слухи по поводу возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По информации The Washington Post, в Киеве пока не нашли замену Залужного. Как полагают журналисты, сменщиков Залужного не видно.

Помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет вмешиваться в возможное решение по отставке Залужного. О своей позиции в Белом доме уже сообщили официальному Киеву.

В интервью итальянским журналистам Зеленский впервые публично допустил отставку Залужного. По мнению главы государства, Украине нужно провести кадровую перезагрузку, причем не только в военном руководстве.

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