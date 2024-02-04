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"Четко дали понять": у Байдена откровенно оценили вероятность отставки Залужного

Алексей Тесля
4 февраля 2024, 19:53
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал информацию о возможности отставки главкома ВСУ.
Залужный
Джейк Салливан оценил вероятность отставки Валерия Залужного / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/CinCAFU

Вопрос вероятности увольнения главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главкома ВСУ. Такое мнение он высказал в комментарии CBS.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - подчеркнул американский чиновник.

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Он напомнил о том, что суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – добавил Салливан.

Слухи об отставке Залужного

Ранее в WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного. Задержка свидетельствует о нерешительности президента или даже о смятении, поскольку потенциальные кандидаты не хотят браться за работу главкома ВСУ.

Напомним, Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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Владимир Зеленский Джейк Салливан Валерий Залужный
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