"Четко дали понять": у Байдена откровенно оценили вероятность отставки Залужного

Вопрос вероятности увольнения главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главкома ВСУ. Такое мнение он высказал в комментарии CBS.
"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - подчеркнул американский чиновник.
Он напомнил о том, что суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.
"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – добавил Салливан.
Слухи об отставке Залужного
Ранее в WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного. Задержка свидетельствует о нерешительности президента или даже о смятении, поскольку потенциальные кандидаты не хотят браться за работу главкома ВСУ.
Напомним, Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.
Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.
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