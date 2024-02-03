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В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

Анна Ярославская
3 февраля 2024, 10:00
Задержка свидетельствует о нерешительности президента или даже о смятении, поскольку потенциальные кандидаты не хотят браться за работу главкома ВСУ.
Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский еще не нашел замену Валерию Залужному / Коллаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, ОПУ, УНИАН

В Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины.

Журналисты отмечают, что возможно потенциальные кандидаты на должность главкома ВСУ "не хотят браться за эту работу".

"Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время", - говорится в статье.

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Один из украинских чиновников сообщил The Washington Post, что с одной стороны заместителем Залужного может быть кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя, впрочем, у них может не хватать опыта управления.

С другой стороны, выбор опытного Главнокомандующего может принести в должность "менталитет старой школы". Среди кандидатов называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Также WP со ссылкой на одного из собеседников пишет, что "Зеленский хочет дать Залужному новую должность, возможно, в надежде смягчить общественное неодобрение". Отмечается, что главкому якобы предлагали должность посла, но Залужный не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Издание отмечает, что напряжение в отношениях Залужного и Зеленского возросло из-за разногласий по мобилизации.

Возможная отставка Залужного - что известно

Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN по ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

2 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день не существует никаких документов, которые подтверждали бы отставку Валерия Залужного.

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