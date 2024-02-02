Отставка Залужного: Данилов поставил окончательную точку в этом вопросе

На сегодняшний день не существует никаких документов, которые подтверждали бы отставку главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии для Украинского радио. По его словам, Аппарат СНБО не занимается слухами или любыми другими вопросами, кроме работы с реальными документами.
"Документа об отставке главнокомандующего на сегодня нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло", - сказал Данилов.
Он отметил, что такие события значительно вредят стабильности в армии, что неприемлемо. "Если будут конкретные документы, тогда мы можем это обсуждать", - добавил секретарь СНБО.
В то же время он отметил, что некоторые уважаемые издания время от времени публикуют "информацию, которая не всегда соответствует действительности".
"Я сознательный о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило. На сегодня мы живем в таком мире, где, к сожалению, информационные войны продолжаются 24 часа в сутки и очень мощно влияют на подсознание", - отметил Данилов.
Слухи об отставке Залужного - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ может вызвать негативную реакцию среди украинцев, как среди гражданского населения, так и военных. Москва может воспользоваться последствиями этого решения для Украины. Об этом сообщает издание Washington Post.
Указ президента об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ ожидается до конца недели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов отказался комментировать слухи о возможном назначении его на должность главнокомандующего Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного.
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