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Стреляют дальше и точнее: в Раде удивили анонсом поставок новых систем для ВСУ

Алексей Тесля
3 февраля 2024, 01:30
Богдан Яременко рассказал о переговорах с западными партнерами Украины.
Стреляют дальше и точнее: в Раде удивили анонсом поставок новых систем для ВСУ
Богдан Яреиенко рассказал о переговорах с западными партнерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украина может получить от западных партнеров новые системы, о которых ранее публично еще не шла речь, заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

"Речь идет о дальнобойных системах, ракетах большей дальности и так далее – все то, что позволит нам стрелять дальше, точнее и громче. Обсуждаются такие вещи. Не стоит думать, что нам сказали на что-то "нет", мы похныкали и пошли воевать автоматами. Мы дискутируем, мы убеждаем и делаем это успешно. Так что все будет", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем, говоря о запрете Запада бить его оружием, которое передается ВСУ, по территории РФ, дипломат сказал: "Это не то чтобы запрет. На Западе видят в этом элементы эскалации, когда не позволяют использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории России".

Вместе с тем он уверен, что вскоре Запад может снять запрет на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

"Как по мне, нет никаких причин бояться. Но пока что на Западе боятся. Убедим – эти предостережения будут отменены. Это не запреты, а предостережения. Это на понятийном уровне, на уровне доверия: вы хотите это, хорошо, даем, но это вы будете использовать так, и никак иначе. Мы, как джентльмены, должны держать свое слово, потому что, если мы потеряем это доверие, мы не получим ничего позже. В таком виде высказанные предостережения легче пересматривать, и я думаю, что они будут пересматриваться", - добавил Ярменко.

Смотрите видео - Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее Яременко дал неожиданный прогноз нового мятежа в РФ. В истории России бунты случались не раз, в том числе и в советский период, напомнил Богдан Яременко.

Как сообщалось ранее, Яременко объяснил, зачем Путин начал войну в Украине. Ресурсы России тают. Война в Украине показала ее технологическую отсталость, считает Богдан Яременко.

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Богдан Яременко война России и Украины
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