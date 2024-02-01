Дипломат объяснил, зачем Путин начал войну в Украине

Ресурсы России тают. Война в Украине показала ее технологическую отсталость, считает Богдан Яременко.

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Богдан Яременко пока что не видит потенциала для революции в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года для того, чтобы продлить свою политическую жизнь. При этом война в Украине показала технологическую отсталость РФ. Об этом заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

"С точки зрения продолжения своей политической жизни, Путин достигает результата: он снова будет переизбран без каких-либо проблем. Это достигается путем страшного нагнетания ситуации, огромных ресурсных, человеческих, экономических и других затрат", - сказал он во время чата на Главреде.

По словам Яременко, ресурсы России тают. Война в Украине показала ее технологическую отсталость.

"Несмотря на то, что в РФ есть самые разнообразные технологии (россияне способны создавать новейшие образцы техники, которые могут вызвать серьезные проблемы на поле боя), но масштабировать производство и быстро передать эти технологии в войска они не могут, потому что там всепоглощающая коррупция, идиотизм и апатия", - отметил нардеп.

При этом Яременко пока что не видит потенциала для революции в России.

"Россия продемонстрировала серость и полную посредственность в войне с Украиной, более того, война показала, что стратегическое планирование на уровне руководства государства в РФ заменено на амбиции и иллюзорные представления об истории и будущем. Так проявляется полная неадекватность. Страна с таким руководством и такими экономическими возможностями уже не справляется с обеспечением вооруженных сил. Поэтому я не вижу в России ничего хорошего для нее самой, что хорошо для нас", - резюмировал он.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Как сообщал Главред, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами российского вторжения. В частности, угроза нависла над Казахстаном, а в краткосрочной перспективе - над Грузией и Арменией.

Также Ягун считает, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц.

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