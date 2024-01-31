"Риторика такая же, как и об Украине": названы страны, на которые может напасть РФ

Виктор Ягун оценил риск российской агрессии для стран постсоветского пространства.

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Виктор Ягун считает, что в будущем есть угроза для Казахстана со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, pixabay.com

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами российского вторжения. В частности, угроза нависла над Казахстаном, а в краткосрочной перспективе - над Грузией и Арменией.

"Часть Грузии уже оккупирована, а внутри государства все больше поднимают голову пророссийские силы. На территории Армении находятся российские войска: там возможен сценарий, когда пророссийская оппозиция обратится за помощью к базе РФ, которая захватит государственные органы и осуществит переворот. Отдельный случай - это Молдова, которую сейчас серьезно прикрывает Украина", - сказал Ягун в интервью Главреду.

Также, по его мнению, в будущем есть угроза для Казахстана. На российском телевидении уже сейчас говорят о том, что это страны как будто бы не существовало, мол, она была искусственно создана.

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"Риторика такая же, какой раньше была об Украине - мол, нет такой нации, как казахи, они все "русские, малороссы", какие-то непонятные племена, которые туда-сюда ходили, а "русские" их объединили. Пропагандисты в РФ, как настоящие фашисты, уже отрицают и существование узбекской и азербайджанской наций", - сказал генерал-майор.

Ранее Виктор Ягун заявил, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц - пятая статья НАТО сработает сразу, без промедлений.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Риск аннексии Казахстана Россией

Российские политики и пропагандисты цинично заявили, что Казахстан якобы "никогда не существовал как отдельное государство и всегда был частью России". Они назвали Казахстан "второй Украиной" и "Антироссией у южных границ".

О нападении на Казахстан заговорил в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" некий Дмитрий Дробницкий, представленный как "политолог". По его словам, "следующей проблемой России станет Казахстан". Над обоснованием возможной агрессии он задумываться не стал, использовав уже знакомую "денацификацию". По его словам, "русских там много", и самая большая граница у РФ именно с Казахстаном.

Страна-агрессор РФ может развязать полномасштабную войну против Казахстана. У Москвы будет большое желание захватить государство. Однако на данный момент нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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