В случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно: эксперт объяснил почему

До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь все иначе.

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Виктор Ягун оценил, выстоят ли страны Балтии в случае нападения армии РФ / Фото: facebook.com/yagunv, ua.depositphotos.com

В случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

По его словам, до апреля 2022-го концепция была очень проста: Латвия, Литва и Эстония пытаются сдержать врага, а через месяц НАТО со всей своей мощью прибывает и освобождает страны даже в том случае, если их оккупируют.

"Однако все изменилось после того, как все увидели последствия оккупации Российской Федерацией небольших городков возле Киева: Ирпеня, Бучи и Гостомеля. И тогда руководители стран Балтии задали Альянсу ряд вопросов. Вы хотите, чтобы мы месяц были в оккупации и нас всех вырезали? Вы через месяц придете и будете проводить эксгумацию тел наших военных и политических деятелей? Мы на такое не согласны", - рассказал Ягун.

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Он учточнил, что в НАТО решили изменить концепцию, и теперь она будет работать по-другому.

"Если Россия начнет концентрировать войска у границ стран Балтии, а с помощью агентуры и технических средств выяснится информация о ее возможном нападении уже через несколько дней, Москва получит предупреждение. Кремль предупредят о том, что если российские войска не будут отведены от границ, Альянс не будет ждать нападения, а нанесет по России превентивный удар", - сказал Ягун.

Таким образом, в НАТО не собираются ждать месяц для того, чтобы освобождать страны Балтии в случае их оккупации. Кроме того, численность войск Альянса в этих странах увеличивается каждый день.

"Немецкая бригада появится в Литве, в Эстонии также будет усиление натовского контингента. Усиливается Альянс и в других странах: в Польше накапливаются военные подразделения США, а в Финляндии разворачиваются американские базы", - добавил он.

Резюмируя, заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае нападения России на страны Балтии, пятая статья НАТО сработает сразу, без промедлений.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Риск нападения на страны Балтии

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