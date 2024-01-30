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В случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно: эксперт объяснил почему

Анна Ярославская
30 января 2024, 12:14
До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь все иначе.
Виктор Ягун, страны Балтии, армия рф
Виктор Ягун оценил, выстоят ли страны Балтии в случае нападения армии РФ / Фото: facebook.com/yagunv, ua.depositphotos.com

В случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

По его словам, до апреля 2022-го концепция была очень проста: Латвия, Литва и Эстония пытаются сдержать врага, а через месяц НАТО со всей своей мощью прибывает и освобождает страны даже в том случае, если их оккупируют.

"Однако все изменилось после того, как все увидели последствия оккупации Российской Федерацией небольших городков возле Киева: Ирпеня, Бучи и Гостомеля. И тогда руководители стран Балтии задали Альянсу ряд вопросов. Вы хотите, чтобы мы месяц были в оккупации и нас всех вырезали? Вы через месяц придете и будете проводить эксгумацию тел наших военных и политических деятелей? Мы на такое не согласны", - рассказал Ягун.

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Он учточнил, что в НАТО решили изменить концепцию, и теперь она будет работать по-другому.

"Если Россия начнет концентрировать войска у границ стран Балтии, а с помощью агентуры и технических средств выяснится информация о ее возможном нападении уже через несколько дней, Москва получит предупреждение. Кремль предупредят о том, что если российские войска не будут отведены от границ, Альянс не будет ждать нападения, а нанесет по России превентивный удар", - сказал Ягун.

Таким образом, в НАТО не собираются ждать месяц для того, чтобы освобождать страны Балтии в случае их оккупации. Кроме того, численность войск Альянса в этих странах увеличивается каждый день.

"Немецкая бригада появится в Литве, в Эстонии также будет усиление натовского контингента. Усиливается Альянс и в других странах: в Польше накапливаются военные подразделения США, а в Финляндии разворачиваются американские базы", - добавил он.

Резюмируя, заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае нападения России на страны Балтии, пятая статья НАТО сработает сразу, без промедлений.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Риск нападения на страны Балтии

Российский диктатор Владимир Путин активизировал усилия руководства страны-агрессора России, чтобы создавать информационные условия для предстоящей эскалации против стран Балтии. Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин таким образом пытается ослабить НАТО.

Россия может напасть на одну из стран Балтии - Эстонию. Таким образом Путин хочет продемонстрировать невозможность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации, считает дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый

Российские оккупанты сосредоточили в Балтийском регионе авиацию, ракеты, тактическое ядерное оружие и свой флот. Однако у Москвы не хватит сухопутных войск для масштабных провокаций против стран Балтии, поскольку большинство сил она бросила на войну с Украиной. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины. По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

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