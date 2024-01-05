Цель РФ – страны Балтии: эксперт рассказал, чем грозит Украине война России и НАТО

Слабость Европы будет провоцировать Кремль в дальнейшем осуществлять свои военные интервенции в разных точках мира.

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Война НАТО и РФ - не угроза, а дополнительная безопасность для Украины, считает Валерий Клочок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/valeriyklochok

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины.

По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

"Потому что сильная Европа – это наш сильный тыл, тогда как ее слабость будет провоцировать Кремль в дальнейшем осуществлять свои военные интервенции в разных точках мира", - объяснил Клочок в интервью Главреду.

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Он считает, что следующая цель России – страны Балтии.

"Это не прямая интервенция, а, скорее, гибридная война, которая может быть похожа на аннексию Крыма и начало военной операции Украины в 2014 году", - считает Клочок.

Кроме того, по его словам, Россия активно создает новый ВПК, что дает основания утверждать, что РФ создает механизм сохранения своего противостояния с НАТО.

"Поэтому история с усилением НАТО – это хорошая история для Украины. Поскольку НАТО будет наращивать запасы вооружения и передавать их Украине, поэтому Европе очень не выгодно, чтобы Украина проиграла. Как минимум, Украина должна выстоять, и текущая политика строительства фортификационных сооружений на фронте, которую объявил президент Владимир Зеленский, может быть частью практического отражения коллективного решения Украины и стран НАТО в ЕС", - добавил эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

РФ может напасть на страны НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если война агрессора России против Украины была бы заморожена уже сейчас, Москва могла бы использовать такую паузу для нападения на соседние страны и государства НАТО. Вероятность такого сценария существует.

Россия намерена исключить страны центрально-восточной Европы из эффективного механизма функционирования НАТО. РФ стремится контролировать Украину и Беларусь, а также хочет создать "серую зону безопасности" в странах Балтии, Польше и других странах Европы. Об этом рассказал государственный секретарь Министерства обороны Польши Павел Залевский.

Представитель страны-оккупанта России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов разразился угрозой в адрес Финляндии. Дескать, страна первой пострадает в том случае, если между Москвой и НАТО произойдет эскалация конфликта.

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