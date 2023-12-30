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Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО - Залевский

Руслана Заклинская
30 декабря 2023, 17:19
Путин хочет контролировать Украину и Беларусь, а также создать "серую зону безопасности" в странах центрально-восточной Европы.
Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО - Залевский
Россия хочет, чтобы страны центрально-восточной Европы превратились в серую зону безопасности / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Россия намерена исключить страны центрально-восточной Европы из эффективного механизма функционирования НАТО. РФ стремится контролировать Украину и Беларусь, а также хочет создать "серую зону безопасности" в странах Балтии, Польше и других странах Европы. Об этом рассказал государственный секретарь Министерства обороны Польши Павел Залевский в эфире телеканала"Эспрессо".

"Российская Федерация хочет контролировать Украину. Хочет контролировать Беларусь. Но также довести до ситуации в которой страны центрально-восточной Европы, мы здесь говорим о странах Балтии, но также о Польше и других странах, будут удалены из эффективного механизма функционирования НАТО, то есть будут неким видом серой зоны безопасности. Конечно мы на это не соглашаемся, потому что как демократическая страна, как страна в которой есть верховенство права, хотим, чтобы им также руководствовались в международных отношениях и хотим, чтобы каждое государство имело на это право, чтобы суверенно говорить о своих потребностях". - сказал политик.

Залевский заверил, что для России атака на страны НАТО будет катастрофической, поскольку членство в НАТО обеспечивает реальные гарантии безопасности. Он уверен в том, что ни польский народ, ни другие национальности центрально-восточной Европы не согласятся с концепцией "финляндизации".

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"Целью России является контроль над Украиной. Во вторых, это в определенном виде финляндизация центрально-восточной Европы, мы на это не соглашаемся, не имеет никакого повода чтобы это произошло. Ни поляки, ни другие народы Европы этого не хотят и никто на Западе это серьезно не воспринимает и не обдумывает. Членство в НАТО является членством, которое дает гарантии безопасности, реальные гарантии безопасности. Я в это не верю, нет такой возможности, чтобы Путин рискнул провокацией в отношении стран НАТО. Последствия для России были бы катастрофическими, я не говорю об экономических последствиях, а о милитарных последствиях", - добавил он.

Отношения России и НАТО

Напомним, российский лидер Путин готов к ракетным атакам на страны НАТО, но не желает открытой войны с альянсом. Если война наступит, то это будет ракетная война.

Также российский представитель в Вене угрожал Финляндии тем, что она может стать первой жертвой в случае эскалации конфликта между Россией и НАТО. После вступления в альянс Москва воспринимает Финляндию как враждебное государство.

Кроме этого, Россия намерена захватить Украину и может атаковать страны НАТО. Журналист Александр Сотник считает, что Владимир Путин будет продолжать шантажировать мир ядерным оружием, но на самом деле Россия не имеет четкого плана относительно таких действий.

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