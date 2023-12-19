Хочет взять под контроль Польшу и Германию: эксперт раскрыл, как далеко готов зайти Путин

Селезнев заявил, что партнеры медлят с оказанием военной помощи по ряду причин.

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Путин хочет начать новую войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отметил, что российский диктатор Владимир Путин и его приспешники совершенно не скрывают своих планов по возвращению контроля над восточноевропейскими странами, включая Берлин.

Он также подчеркнул, что украинская армия защищает не только безопасность Украины.

"Все понимают, если враг не получит в Украине существенной пощечины, то он будет работать над тем, чтобы взять под контроль страны Балтии, Молдову, а дальше двинуться на Запад - на Польшу, Германию", - отметил Селезнев для телеканала "Еспресо". видео дня

Он рассказывает и о том, что соотношение сил и средств точно не в нашу пользу.

"То, что нам не хватает снарядов, видно из нашей статистики. На один украинский снаряд выпущенный на поле боя приходится 5-7 вражеских. Следовательно, соотношение сил и средств точно не в нашу пользу. Так случилось, потому что между августом и октябрем мы получили меньше военно-технической помощи на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы военной поддержки от наших партнеров уменьшаются", - говорит эксперт.

В частности, партнеры медлят с предоставлением военной помощи по ряду причин. Впрочем, они недостаточны для того, чтобы прекратить поставки вооружения и военной техники для нужд украинских воинов.

"Потому что украинская армия сейчас защищает не только безопасность Украины. Наши воины защищают безопасное пространство по меньшей мере восточной части Европы", - подчеркнул Селезнев.

Напомним, что у Путина есть план оккупации Украины до 2026 года. Россия планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех уже незаконно аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов.

Путин готов запускать ракеты по странам НАТО. Виктор Андрусив отмечает, что если война между РФ и НАТО все-таки начнется, то это будет ракетная война. Однако, РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.

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