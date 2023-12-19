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"Путин готов запускать ракеты по странам НАТО": Андрусив оценил угрозу

Алёна Воронина
19 декабря 2023, 11:28
Если война между РФ и НАТО начнется, то это будет ракетная война, в частности с применением ядерного оружия. К такому РФ готова, а вот дойти до Ла-Манша – нет.
Владимир Путин, Виктор Андрусив
"РФ готова к ракетной войне с НАТО, а вот дойти до Ла-Манша – не готова, считает Виктор Андрусив/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram Андрусив

Российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.

Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду. Он отмечает, что если война между РФ и НАТО все-таки начнется, то это будет ракетная война.

"Путин регулярно угрожал НАТО. Все как-то забыли, что наша война началась не из-за требований к Украине, а именно из-за требований к НАТО. В декабре 2021 года Путин направил письмо с требованием к НАТО прекратить расширение и забрать войска к линии 1997 года. Нужно понимать, что война между РФ и НАТО – это, в первую очередь, будет ракетная война, в том числе с применением ядерного оружия. К такой войне РФ готова. А вот дойти до Ла-Манша – нет", – отметил Андрусив.

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Он выразил убеждение, что страна-агрессор Россия вряд ли намерена вести открытую войну против Альянса.

"Сейчас об этом речь не идет, и думаю, что РФ не имеет намерений открытой войны с НАТО. Что касается стран НАТО, то они однозначно готовы защищаться, но не до наступательной войны с РФ", – сказал Андрусив.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Может ли начаться война между РФ и НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее предупредил об угрозе возможного нападения РФ на страны НАТО. По его словам, если война агрессора России против Украины была бы заморожена уже сейчас, Москва могла бы использовать такую паузу для нападения на соседние страны и государства НАТО. Вероятность такого сценария существует.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение о том, какой будет война России с НАТО и какие страны пострадают первыми. По его словам, в случае войны России с НАТО страны Европы могут столкнуться исключительно с гибридными угрозами. В первую очередь, это страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Против Польши может быть задействована миграционная гибридная атака.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов оценил сценарий удара НАТО по России. По его словам, НАТО держит дистанцию от войны агрессора России против Украины и опасается втягивания в прямой конфликт с Москвой и применения Владимиром Путиным ядерного оружия. Однако Кремль пытается всячески спровоцировать Альянс.

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новости России война в Украине НАТО Североатлантический альянс Виктор Андрусив
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