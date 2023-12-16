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"Красная линия" линия для Альянса: Жданов оценил сценарий удара НАТО по России

Андрей Ганчук
16 декабря 2023, 16:52
Россия действует очень подло – на грани фола, она провоцирует Североатлантический альянс на решительные действия, считает военный эксперт Олег Жданов.
НАТО, Украина, Жданов
НАТО пытается держать дистанцию от войны в Украине - Жданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service, скриншот YouTube

НАТО держит дистанцию от войны агрессора России против Украины, опасается втягивания в прямой конфликт с Москвой, а также применения Владимиром Путиным ядерного оружия. Однако Кремль пытается всячески спровоцировать Альянс. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале в ответ на вопрос, есть ли у НАТО так называемая красная линия, перешагнув которую наступит ответный удар, он рассказал о том, что Альянс дистанцируется от войны в Украине.

"Обратите внимание, что НАТО не поставляет нам ни технику, ни вооружение, ни снаряжение. НАТО давало гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде топлива в первый месяц войны, 50 тонн они дали. И все. Дальше НАТО дистанцируется. Мы работаем с нашими странами-партнерами напрямую, вне блока НАТО. Именно поэтому я и пытался объяснить, почему НАТО так боится принимать решительные действия. Потому что не хочет быть втянутым в этот конфликт", - считает Жданов.

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По его словам, в коллективном блоке безопасности Запада опасаются перехода войны в мировой конфликт, в ходе которого Путин нажмет на "красную кнопку" и нанесет ядерный удар.

Как полагает эксперт, Россия всячески провоцирует НАТО на ответные шаги.

"Россия "играет" очень подло, гадко, на грани фола, провоцируя НАТО на решительный шаг. Тогда Путин обвинит их в агрессии, а себя представит миротворцем и предложит переговорный процесс", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России и НАТО

Ранее в России объявили о готовности воевать с НАТО – в частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва "готова защищать национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". Также российский "дипломат" обвинил блок в якобы посягательстве на интересы РФ.

Россия вторгнется в страны НАТО, считает президент Владимир Зеленский. По его мнению, это может произойти в том случае, если Украина не выстоит в войне. И тогда с оккупантами России придется воевать уже США.

Президент США Джо Байден сказал, что если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО. Он призвал Конгресс не затягивать с решением о финансировании военной помощи Киеву. Байден допустил сценарий прямого военного столкновения Штатов и России.

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НАТО Олег Жданов война России и Украины
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