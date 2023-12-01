Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в мире снизилось внимание к войне в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия, пишут журналисты.

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Украина не должна позволить США забывать о войне - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 241-я ОБрТрО

Если Украине не удастся сохранить устойчивость государства по причине нехватки военной помощь со стороны США, агрессор Россия нападет уже на страны НАТО, и тогда с россиянами придется воевать уже американцам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью AP гарант рассказал о том, что когда американцы оказывают военную помощь Украине, то помогают и себе. Иначе со временем Россия вторгнется уже в страны Североатлантического альянса и придется воевать им самим.

"В случае с Украиной, если устойчивость не удастся сегодня сохранить из-за нехватки помощи и нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, вероятнее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать", - считает Зеленский. видео дня

Журналисты акцентировали внимание на том, что президент обеспокоен изменением внимание мира к Украине, и такая ситуация может привести к сокращению военной помощи.

"Украинцы понимают, что нам тоже нужно бороться за внимание к полномасштабной войне. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Военная помощь Украине от Запада

Журналисты американского издания Politico узнали, когда в Конгрессе могут проголосовать помощь Украине. Согласно их данным, законопроект, который должен предусматривать 61 миллиард долларов помощи Киеву, будет рассматриваться 4 декабря.

Британский полковник Глен Грант рассказал о проблемах с военной помощью Украине. По его словам, поддержка сейчас на сложном этапе. Страны-партнеры, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал усиление поддержки со стороны НАТО. Как сказал глава МИД, страны Альянса послали сигнал о том, что они не устали от войны и намерены еще больше поддерживать Киев.

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