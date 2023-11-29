НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

Украина получила от Североатлантического альянса больше положительных сигналов, чем даже ожидала, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

https://glavred.info/politics/nato-ne-brosit-ukrainu-v-voyne-s-rf-kuleba-anonsiroval-usilenie-podderzhki-10520845.html Ссылка скопирована

Страны НАТО усилят поддержку Украины - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, УНИАН

Страны НАТО не устали от развязанной агрессором Россией войны против Украины и увеличат поддержку ВСУ. Киев получил более позитивный сигнал, чем ожидал. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В среду, 29 ноября, после заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в ходе брифинга он рассказал о том, что его четко заверили – усталости от войны у стран Альянса нет.

"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - отметил министр.

видео дня

По его словам, коллеги пообещали усиление помощи Украины.

"(Это, - ред.) было лучше, чем ожидалось. Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и ее не может быть. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Военная помощь Украине

В Politico узнали дату, когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине. По данным журналистов, конгрессмены рассмотрят законопроект, который предполагает 61 миллиард долларов на помощь украинскому государству, 4 декабря.

Премьер Венгрии Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине, написали журналисты Bloomberg. Согласно их данным, венгерские представители сначала хотят обсудить финансовую поддержку Киеву и влияние санкций против РФ на европейские государства.

Британский полковник рассказал о проблемах с помощью Украине. Глен Грант считает, что военные поставки Киеву сопровождаются трудностями, поскольку страны уже передали все доступные ресурсы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.