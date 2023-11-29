НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

Страны НАТО не устали от развязанной агрессором Россией войны против Украины и увеличат поддержку ВСУ. Киев получил более позитивный сигнал, чем ожидал. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В среду, 29 ноября, после заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в ходе брифинга он рассказал о том, что его четко заверили – усталости от войны у стран Альянса нет.
"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - отметил министр.
По его словам, коллеги пообещали усиление помощи Украины.
"(Это, - ред.) было лучше, чем ожидалось. Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и ее не может быть. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Военная помощь Украине
В Politico узнали дату, когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине. По данным журналистов, конгрессмены рассмотрят законопроект, который предполагает 61 миллиард долларов на помощь украинскому государству, 4 декабря.
Премьер Венгрии Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине, написали журналисты Bloomberg. Согласно их данным, венгерские представители сначала хотят обсудить финансовую поддержку Киеву и влияние санкций против РФ на европейские государства.
Британский полковник рассказал о проблемах с помощью Украине. Глен Грант считает, что военные поставки Киеву сопровождаются трудностями, поскольку страны уже передали все доступные ресурсы.
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