УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
27 ноября 2023, 10:00
Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву
Орбан, ЕС, Украина
Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС - Bloomberg / коллаж Главред, фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского союза, на котором будет обсуждаться помощь официальному Киеву и вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в публикации, во время встречи дипломатов на минувшей неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС ‒ прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Как считают дипломаты, конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы приостановить финансирование из Брюсселя.

видео дня

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Виктор Орбан санкции Евросоюза
Реклама

Главное за день

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:59 Украина
Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктов

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктов

09:37 Украина
Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

07:25 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

09:37

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктовФотоВидео

09:25

Как проходит призыв на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
08:51

"Да кому Вы нужны вообще": Путинист Пригожин "наехал" на Лайму Вайкуле

08:47

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

08:19

Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

08:09

Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

Реклама
07:25

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

06:46

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

05:30

Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

04:15

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

03:30

Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

02:35

Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

02:00

Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

01:30

Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

26 ноября, воскресенье
23:55

США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

23:41

Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

Реклама
22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:02

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

21:50

Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсеВидео

21:34

Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяцаВидео

21:21

Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и бедеВидео

21:03

Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

20:01

Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признаетсяВидео

19:51

Будущее Украины: есть плохие новости и хорошиемнение

19:43

Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

19:41

МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

19:38

Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

19:32

Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

19:04

Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

Какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать - гороскоп для Украины

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

17:40

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

Реклама
16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять