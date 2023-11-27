Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву

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Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС - Bloomberg / коллаж Главред, фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского союза, на котором будет обсуждаться помощь официальному Киеву и вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в публикации, во время встречи дипломатов на минувшей неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС ‒ прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Как считают дипломаты, конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы приостановить финансирование из Брюсселя.

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30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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