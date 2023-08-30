В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро

Власти Евросоюза готовит специальный план поддержки Вооруженных сил Украины - в формате суммы на 20 миллиардов евро.

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Этот план предложен руководителем дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководство Министерств обороны стран, которые входят в Европейский союз, на будущей встрече в испанском городе Толедо будут рассматривать долгосрочный план финансовой поддержки украинской армии. Об этом сообщает портал "Радио Свобода".

Предложенный руководителем дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем план предусматривает выделение 20 млрд евро на цели помощи ВСУ.

Данная программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

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Как говорит Боррель, главная цель состоит в том, чтобы перевести военную поддержку Евросоюща для Украины на более структурированную основу и отойти от отдельных платежей, которые бы осуществлялись в рамках Европейского фонда мира (EPF).

"Это должно продолжаться после войны, что бы ни произошло. Это должно продолжаться для восстановления и предоставления гарантий безопасности Украине", – сказал европейский дипломат.

Военная помощь Украине

Недавно на Западе анонсировали мощную помощь для Украины. Так, Лондон заключил три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более 114 миллионов долларов. Свою помощь Украине на сумму более 270 миллионов евро утвердила и Швеция. В рамках пакета ВСУ получат боеприпасы и запчасти на около 90 миллионов евро.

Раньше США также объявили о новом пакете помощи для ВСУ. В пакет на $200 млн вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также сообщалось, что Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

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