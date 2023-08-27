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Украина производит колоссальное количество ракет: президент удивил подробностями

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 22:59 обновлено 27 августа, 22:59
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Глава государства также отметил, что в Украине начали строить артиллерию, которая соответствует стандартам НАТО.
Зеленский
Зеленский заявил, что Украина производит колоссальное количество ракет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о производстве Украиной собственного оружия. По словам украинского гаранта, наша страна производила и производит различные ракеты. Об этом Зеленский рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"Я запускал несколько ракетных программ со всеми нашими службами, разведкой, военными. Толкал максимально. Мы производили и производим различные ракеты. Выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим", - сказал президент.

При этом, глава государства отметил, что в Украине начали строить артиллерию, которая соответствует стандартам НАТО.

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"Ее никогда не было в Украине и не должно было быть. Мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая на поле боя 155-го калибра. Ее никогда не было. У нас теперь есть производство не одной системы, а производство системное. Этого пока очень мало для фронта, но это в разы больше, чем было", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что Украина может воевать в долгую, однако только при одном условии. Он отметил, что наше государство могло бы продержаться в таких условиях долго, как Израиль, при условии, что количество потерь с нашей стороны будет сведено к минимуму.

Также Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению президента, можно будет "дожать демилитаризацию страны-агрессора России" во временно оккупированном Крыму политическим путем. Это позволило бы уменьшить количество жертв.

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