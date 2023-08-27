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Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – Зеленский

Алёна Воронина
27 августа 2023, 21:43 обновлено 27 августа, 21:48
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Передвинуть войну на территорию России для нашего государства рискованно, ведь тогда мы можем остаться без международной поддержки, говорит президент.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Украина может воевать долго при одном условии, отметил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр имени Романа Великого, Офис президента Украины

Украина может выдержать войну в долгую, но при условии минимизирования жертв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "1+1".

Он отметил, что наше государство могло бы продержаться в таких условиях долго, как Израиль, при условии, что количество потерь с нашей стороны будет сведено к минимуму.

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", – заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистки.

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В то же время, отвечая на вопрос, должна ли война перейти на территорию страны-агрессора России, украинский президент назвал это рискованным шагом для нас.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами (без международных партнеров – ред.)", – отметил Зеленский.

Также он рассказал, что будут предусматривать гарантии безопасности для Украины, о которых сейчас ведутся переговоры с другими государствами.

"В гарантиях безопасности должны быть санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты... Меню большое, но разный клиент, скажем так. Потому что с Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Великобританией сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия. Но финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", – отметил глава Украинского государства.

Владимир Зеленский
Украина может воевать долго при одном условии, отметил Зеленский/ скрин

Война в Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечал, что Украина, вероятнее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" у Байдена.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский описал ситуацию на юге. Он отметил, что ВСУ двигаются вперед, у врага большие потери. Оккупанты за сутки потеряли 305 человек, среди них 78 захватчиков погибли, 210 – получили ранения и 17 – попали в плен.

Ранее сообщалось, что Румыния подготовила логистику для учений ВСУ на F-16, осталось одно условие. Также известно, что украинские пилоты будут проходить учения на F-16 не только в Румынии, но и в других странах НАТО.

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война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
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