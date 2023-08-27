Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – Зеленский

Украина может выдержать войну в долгую, но при условии минимизирования жертв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "1+1".
Он отметил, что наше государство могло бы продержаться в таких условиях долго, как Израиль, при условии, что количество потерь с нашей стороны будет сведено к минимуму.
"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", – заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистки.
В то же время, отвечая на вопрос, должна ли война перейти на территорию страны-агрессора России, украинский президент назвал это рискованным шагом для нас.
"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами (без международных партнеров – ред.)", – отметил Зеленский.
Также он рассказал, что будут предусматривать гарантии безопасности для Украины, о которых сейчас ведутся переговоры с другими государствами.
"В гарантиях безопасности должны быть санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты... Меню большое, но разный клиент, скажем так. Потому что с Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Великобританией сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия. Но финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", – отметил глава Украинского государства.
Война в Украине
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечал, что Украина, вероятнее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" у Байдена.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский описал ситуацию на юге. Он отметил, что ВСУ двигаются вперед, у врага большие потери. Оккупанты за сутки потеряли 305 человек, среди них 78 захватчиков погибли, 210 – получили ранения и 17 – попали в плен.
Ранее сообщалось, что Румыния подготовила логистику для учений ВСУ на F-16, осталось одно условие. Также известно, что украинские пилоты будут проходить учения на F-16 не только в Румынии, но и в других странах НАТО.
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