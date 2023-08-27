ВСУ двигаются вперед, у врага большие потери: Тарнавский описал ситуацию на юге

Оккупанты за сутки потеряли 305 человек, среди них 78 захватчиков погибли, 210 – получили ранения и 17 – попали в плен.

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Тарнавский описал ситуацию на юге/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, 35 ОМБр имени Михаила Остроградского

Украинские военные двигаются вперед на Таврическом направлении. За сутки защитники Украины нанесли российским оккупантам большие потери.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Он сообщил, что Силы обороны за сутки выполнили 1268 огневых задач.

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Захватчики за это время потеряли на указанном направлении 305 человек, среди них 78 – погибли, 210 были ранены, а 17 человек попали в плен.

Также у оккупантов стало меньше на 32 единицы военной техники. В частности, украинские воины уничтожили:

2 танка,

8 боевых бронированных машин,

5 артиллерийских систем и минометов,

2 реактивные системы залпового огня,

1 противотанковый ракетный комплекс,

4 дрона,

10 единиц автомобильной техники.

Кроме этого, было уничтожено 11 складов боеприпасов российских захватчиков.

Война в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия. Наше государство ожидает получения новых оборонных пакетов, в которые будут входить артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Сентябрь может быть мощным для Украины.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. Бывший командир полка "Азов" рассказывает, что оккупанты несут огромные потери на поле боя.

Также ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает важное усиление Украины. В Вашингтоне растет поддержка предоставления ракетных кассетных боеприпасов, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии.

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