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"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

Алёна Воронина
27 августа 2023, 16:00 обновлено 27 августа, 16:21
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Наше государство ожидает получения новых оборонных пакетов, в которые будут входить артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ОПБр имени Богдана Хмельницкого

Украина может получить от западных партнеров новые оборонные пакеты. Партнеры проинформированы о потребностях украинских военных в оружии и технике и сейчас находятся в процессе принятия решений.

Защитники Украины могут получить больше артиллерии, бронетехники, а также системы противовоздушной обороны, ракеты и средства для разминирования. Сентябрь этого года может стать для нас очень мощным в плане получения нового оружия и не только. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", – отметил президент Украины.

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Он подчеркнул, что продолжаются переговоры по гарантиям безопасности для Украины. Уже скоро будут следующие раунды переговоров. Зеленский анонсировал, что к общей безопасностной архитектуре присоединятся новые страны.

Глава Украинского государства напомнил, что осенью состоится первый Форум оборонных индустрий. Также происходит подготовка участия нашего государства в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский подчеркнул, что неизменным приоритетом также остается продовольственная безопасность мира, поэтому в течение следующей недели состоится несколько совещаний по этим вопросам.

Также украинский президент добавил, что продолжается работа над усилением санкционного давления на страну-агрессора Россию. Он напомнил, что на днях США приняли новые санкции против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их какой-либо связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Объединенный мир сильнее, чем агрессор. В сентябре единства будет еще больше", – отметил Зеленский.

Военная помощь Украине

Ранее Зеленский отмечал, что в Украину заходят техника, артиллерия и ПВО, скоро будут новости. Также он добавил, что Киев ведет активную работу на военном и дипломатическом фронтах, СБУ проверяют деятельность военкоматов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал число самолетов F-16 для ВСУ и сроки передачи. Министр обороны Украины отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.

Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

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