"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

Украина может получить от западных партнеров новые оборонные пакеты. Партнеры проинформированы о потребностях украинских военных в оружии и технике и сейчас находятся в процессе принятия решений.
Защитники Украины могут получить больше артиллерии, бронетехники, а также системы противовоздушной обороны, ракеты и средства для разминирования. Сентябрь этого года может стать для нас очень мощным в плане получения нового оружия и не только. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", – отметил президент Украины.
Он подчеркнул, что продолжаются переговоры по гарантиям безопасности для Украины. Уже скоро будут следующие раунды переговоров. Зеленский анонсировал, что к общей безопасностной архитектуре присоединятся новые страны.
Глава Украинского государства напомнил, что осенью состоится первый Форум оборонных индустрий. Также происходит подготовка участия нашего государства в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Зеленский подчеркнул, что неизменным приоритетом также остается продовольственная безопасность мира, поэтому в течение следующей недели состоится несколько совещаний по этим вопросам.
Также украинский президент добавил, что продолжается работа над усилением санкционного давления на страну-агрессора Россию. Он напомнил, что на днях США приняли новые санкции против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.
"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их какой-либо связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Объединенный мир сильнее, чем агрессор. В сентябре единства будет еще больше", – отметил Зеленский.
Военная помощь Украине
Ранее Зеленский отмечал, что в Украину заходят техника, артиллерия и ПВО, скоро будут новости. Также он добавил, что Киев ведет активную работу на военном и дипломатическом фронтах, СБУ проверяют деятельность военкоматов.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал число самолетов F-16 для ВСУ и сроки передачи. Министр обороны Украины отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.
Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.
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