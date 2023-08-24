Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

О количестве переданных истребителей Владимир Зеленский пока не сообщает.

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Зеленский рассказал об успехах поставки F-16 / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поделился успехами о поставках истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины.

"У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16, - Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

Он поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарриза о "важном и историческом" решении передать Украине самолеты.

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Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

"Сложно будет говорить о количестве. Я считаю, что надо быть благодарными за любое количество. И с чего вы взяли, что будет так мало? Посмотрим", - подчеркнул Зеленский.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Напомним, что Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16. Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16, как пишут тамошние СМИ. Она станет уже третьей страной-авиадонором-после Дании и Нидерландов.

Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. Министр обороны Украины отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16.Отдельно подтверждено присоединение Греции к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

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