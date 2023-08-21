Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Страна присоединится к гарантиям безопасности G7.

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F-16 для Украины поставят уже в скором времени / УНИАН, скриншот

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16, спасибо за это предложение", - сказал глава государства.

Отдельно подтверждено присоединение Греции к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

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Среди прочего, Зеленский также отметил, что обсудил с премьером Мицотакисом ситуацию в Черном море и призвал помочь с системами ПВО для украинского юга.

"Украина создала альтернативный коридор в Черном море. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита. Это очень важно для нашего Черноморского региона, украинских портов, в частности для Одессы", - отметил он.

F-16 для Украины

Известно, что Украина получит до 40 истребителей F-16 от Нидерландов и 19 - от Дании. Однако сроки поставок самолетов будут зависеть напрямую от обучения пилотов ВСУ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, обучение первой группы из 70 авиаторов стартовали в Дании. Также учения начнутся в Великобритании и Швеции.

Аналитики считают, что даже после получения Украиной F-16 парк самолетов Воздушных сил будет напоминать "зоопарк" из западных и советских истребителей.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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