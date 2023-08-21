Адская жара в Украине: синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры

Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

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Синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Жаркая и сухая погода с температурой более 30 градусов продержится в Украине до конца лета. Понижение температуры можно ожидать в начале осени. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии "РБК-Украина".

"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и останется, ничего существенно не изменится", - сказал синоптик.

По его словам, осадки возможны только в Карпатах. В то же время в северных и северо-восточных областях возможен мелкий дождь. В общем, дождей будет "мало", говорит Билык.

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Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

Он также напомнил, что жарким был "почти весь август", но "когда-нибудь это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание, - ред.)", - добавил Билык.

Погода в Украине на осень 2023

Недавно кандидат заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укрдми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что осень в Украине будет теплой и сухой. Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени.

Кроме того, ранее синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

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