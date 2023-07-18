Какой будет осень 2023: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь

Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, говорит прогноз погоды.

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Какой будет погода в Украине осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Украине осенью 2023 будет достаточно прохладной и солнечной. При этом будет не так сухо, как в прошлом году.

В среднем, большое количество осадков ожидается до восьми дней в сезон. Такой прогноз погоды озвучил синоптик сайта wisemeteo.com.

Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022.

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Число дней с температурой более 10°C составляет 33, менее 8°C - 42 дня.

"Световой день в среднем уменьшится до 11 часов. Самый длинный день наступит 1-го сентября 2023 и продлится 13 часов 33 минуты. Самый короткий - 30-го ноября 2023, его продолжительность составит 8 часов 24 минуты", - говорится в сообщении.

Погода в Украине в сентябре 2023

Сентябрь 2023 будет типичным осенним месяцем. Первые по-настоящему осенние температурные показатели придут уже 1 сентября, что раньше по сравнению с сентябрем 2022.

Температура в среднем составит 13°C, говорит прогноз погоды.

Осадки в первый месяц осени синоптик прогнозирует непродолжительные. Кратковременные дожди ожидаются в районе 9 и 26 сентября.

Прогноз погода на октябрь 2023

Температурный фон месяца будет высоким, говорит прогноз погоды.

До 8-го октября температура воздуха будет колебаться от 2°C до 12°C.

В начале месяца ожидается теплая, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до 14°C, что, тем не менее, ниже по сравнению с октябрем 2022.

Осадков в средине сезона не ожидается.

Погода в Украине в ноябре 2023

Ноябрь 2023 в Украине будет теплым, как для третьего месяца осени.

Самым теплым днем месяца будет 2 ноября - в этот день столбики термометров поднимутся до 9°C. Самым холодным днем ноября будет 25 число со среднесуточной температурой около -2°C.

"В то же время прогноз на ноябрь 2023 менее благоприятный, нежели на аналогичный месяц сезона 2022", - говорит синоптик.

Осадки в ноябре будут умеренными. Будут три дождливых дня, в основном в период 8- 27 ноября.

Как сообщал Главред, ранее синоптик портала Gismeteo прогнозировал, что погода в Украине резко изменится - в июле страну будет накрывать невероятной жарой, но будут резкие перепады температуры. В частности, уже к концу июня столбики термометров в большинстве областей поднимутся выше +30 градусов.

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