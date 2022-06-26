Завалит градом и ударит невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июль

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится. Как сообщают синоптики, в июле страну будет накрывать невероятной жарой, но будут резкие перепады.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха в Украине начнет подниматься к концу июня, а столбик термометра в большинстве областей поднимется выше +30 градусов.

Жара будет держаться и в начале июля, однако ориентировочно после 7 числа волна осадков по всей стране существенно сбросят температуру воздуха.

В центральных областях в средине июля температура будет удерживаться на уровне +20…+25 градусов, а теплеть там начнет лишь в последнюю неделю июля.

Погода в центре Украины

На юге Украины в средине июля температура воздуха может опускаться ниже +20 градусов. Впрочем, к концу месяца вновь вернется летняя жара, а столбик термометра поднимется до +30.

Похожая тенденция будет наблюдаться и на востоке нашей страны, однако начало июля будет особенно жарким, местами даже до +35 градусов.

Преимущественно холодный июль ждет и жителей западных областей, где в отдельные дни можно ждать падения температуры до отметки в +15 градусов.

Погода на юге Украины

Погода до конца июня

Как сообщают синоптики, в последние дни июня Украину накроет гроза, молнии и град.

Температура воздуха будет +30 и будет резко идти вверх.

Читайте такжеПриметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеПривлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармонию

Читайте также: