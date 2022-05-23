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Налетят грозы и ударит жара: синоптики назвали самый теплый день в мае

23 мая 2022, 17:42

Синоптики прогнозируют 25 мая одним из самых жарких дней.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет резкое потепление в большинстве областей. Однако, вместе с повышением температуры воздуха в страну вернутся грозы.

Во вторник, 4 мая, синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду во всех областях страны.

Ночью в Украине ожидается от +5 до +8 градусов, в южной части от +6 до +11 градусов. Днем теплее всего будет в западных областях, прогреется до +20 +23 градусов.

На юге ожидается от +17 до +20 градусов. В остальных регионах прогнозируется от +17 до +19 градусов.

В Киеве 24 мая будет сухо, возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов.

В среду в Украину снова вернутся грозы - осадки прогнозируются в западных областях. На остальной территории страны обойдется без осадков. Синоптики прогнозируют 25 мая одним из самых жарких дней.

Ночью в Украине температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Днем в западной части ожидается повышение температуры до +25 +27 градусов. В центре, на востоке и в южных областях прогнозируется до +21 +24 градуса. На востоке будет прохладнее, от +18 до +21 градуса.

В Киеве 25 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

В четверг страну накроет сильными грозами все области. Температура воздуха снизится немного в западных областях, но поднимется на востоке и севере страны - ожидается от +20 до +24 градусов.

В пятницу осадки покинут страну и ожидается солнечная и сухая погода. Ночью от +10 до +12 градусов, днем от +20 до +24 градусов.

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