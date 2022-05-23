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В Украине резко изменится погода: синоптики сделали важное предупреждение

23 мая 2022, 03:40

25 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе.

погода
Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине изменится уже с понедельника, 23 мая. Ветер стихнет, температура начнет повышаться, на неделе вероятны дожди и грозы.

"23 мая в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 23-го мая потеплеет, в течение дня температура воздуха составит +14 +18 градусов.

Дожди, периодические, преимущественно небольшие, пройдут в большинстве областей Украины. Только в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях какие-то существенные дожди маловероятны.

В Киеве в понедельник ветер стихнет до умеренного. Дождь маловероятен. Температура воздуха днем 23-го мая повысится до +17 градусов.

Когда в Украине потеплеет

По данным Диденко, со вторника теплых градусов в Украине станет еще больше.

25 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе. На западе ожидается +24 +27 градусов, на остальных территориях +18 +24. При этом на Западе вероятны грозы.

В четверг 26 мая ожидаются грозы по всей стране, температура днем +19 +26 градусов.

27 мая ожидается солнечным, осадки маловероятны.

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