В Украине резко изменится погода: синоптики сделали важное предупреждение

25 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе.
Погода в Украине изменится уже с понедельника, 23 мая. Ветер стихнет, температура начнет повышаться, на неделе вероятны дожди и грозы.
"23 мая в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 23-го мая потеплеет, в течение дня температура воздуха составит +14 +18 градусов.
Дожди, периодические, преимущественно небольшие, пройдут в большинстве областей Украины. Только в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях какие-то существенные дожди маловероятны.
В Киеве в понедельник ветер стихнет до умеренного. Дождь маловероятен. Температура воздуха днем 23-го мая повысится до +17 градусов.
Когда в Украине потеплеет
По данным Диденко, со вторника теплых градусов в Украине станет еще больше.
25 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе. На западе ожидается +24 +27 градусов, на остальных территориях +18 +24. При этом на Западе вероятны грозы.
В четверг 26 мая ожидаются грозы по всей стране, температура днем +19 +26 градусов.
27 мая ожидается солнечным, осадки маловероятны.
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