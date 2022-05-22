На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жары

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет весьма опасной. В страну пришел циклон Emmelinde и атмосферные фронты принесут усиление ветра, а также осадки и похолодание в некоторых регионах.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра с 24 мая в Украине немного потеплеет.

Неделя начнется с похолодания и дождей. Уже в понедельник, 23 мая, практически всю территорию Украины накроют осадки. Похолодает еще больше.

Так, в среднем по стране температура воздуха днем ожидается +13... +17 градусов, ночью +7... +9 градусов (теплее в темное время суток будет в южных областях и на Закарпатье +10... +12 градусов, холоднее всего - на севере +5... +7 градусов).

Во вторник, 24 мая, осадки останутся только на Левобережье. В западные области начнет возвращаться тепло только днем +18... +22 градусов, ночью еще будет ощутимо свежо +4... +7 градусов. На остальной части территории страны температура воздуха особо не изменится, разве что ночи тоже будут прохладнее.

В среду, 25 мая, синоптики обещают потепление уже везде, вернувшись к 20-градусным значениям, при этом на западе Украины будет еще теплее - до +25... +27 градусов, хотя такая синоптическая картина будет сопровождаться грозовыми дождями.

В четверг, 26 мая, потепление "закрепится", а вот грозовые осадки расширятся - сухо будет лишь в южных и большинстве восточных областях.

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