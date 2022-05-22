На Украину налетит ураган и ударит "мороз": синоптики предупредили о мощном шторме

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет сильное похолодание 22 и 23 мая.

Как сообщают синоптики, кроме снижения температуры по всей территории страны объявили штормовое предупреждение.

"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что в воскресенье в Украине ожидается похолодание. По стране будет от +10 до +17 градусов. На юге традиционно теплее (хотя посвежеет и здесь), +17 +22 градуса.

Дожди, хотя и небольшие, пройдут повсюду, кроме южной части Украины.

В Киеве 22-го мая будет холодно и ветрено. Временами небольшой дождь, температура +12 градусов.

Погода 23 мая будет прохладной и пасмурной, возможны небольшие дожди по всей территории. Температура выровняется по всей стране и составит +13 +17 градусов.

24 мая с запада зайдет потепление, которое доберется до Киева и Одесской области. Ожидается +18 +22 градуса. На остальной территории +15 +19. Осадки вероятны на Левобережной части страны.

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