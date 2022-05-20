В мае в Украине ударит невероятная жара: синоптики назвали дату

К 26 мая воздушные массы, несущие горячий воздух, придут и в южную часть Украины.
Погода в Украине в последнюю неделю мая впервые окутает летней жарой. Циклоны начнут накрывать регионы нашей страны с 22 мая, а к концу месяца горячий воздух охватит всю территорию.
Столбики термометра обещают в это время подняться выше 30 градусов. Соответствующий прогноз опубликован синоптиками портала Ventusky.
Вначале температура поднимется в областях, расположенных на западе и северо-западе Украины. С 22 мая температура там увеличится до +26 .. +28.
Постепенно жара достигнет и Киевскую с Черниговской области. Жители этих территорий могут готовиться к настоящей жаре +28 уже 23 мая.
К 26 мая воздушные массы, несущие горячий воздух, придут и в южную часть Украины. Южане сменят демисезонную одежду на летние шорты и сарафаны, поскольку столбик термометра достигнет +29, местами и +30 градусов.
27 мая летний циклон доберется и в восточные регионы нашей страны.
Метеорологи обещают, что здесь поначалу будет температура +28, но в дальнейшем вместе и здесь солнечные лучи нагреют воздух до +32.
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Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на ближайший месяц в Украине.
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