Налетят грозы и врежет жара: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой. 20 мая в западной части страны будет настоящее лето - до +27 градусов.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что днем в пятницу столбики термометров в Украине будут показывать до +18 +24 градусов. В западной части - еще теплее, +22 +27 градусов. Прохладнее (+15 +20 градусов) будет в Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Ветер будет западным, умеренным. На Западе и Востоке Украины - порывистый. На северо-востоке возможны дожди, на остальной части страны - без осадков.

В Киеве 20 мая ожидается сухая теплая погода, максимальная температура достигнет +22 градусов. Дожди в столице маловероятны.

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Уже 21 мая дожди с грозами пройдут по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +16 +29 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут показывать от +6 до +14 градусов.

В воскресенье, 22 мая, в Украине снова ощутимо похолодает, днем температура воздуха снизится до +12 +18 градусов.

Дожди с грозами пройдут всюду, кроме южных областей, Крыма и Запорожской области.

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