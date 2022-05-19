Жары не будет: синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца мая

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие две недели будет нестабильной. По прогнозу синоптиков, жара будет сменятся резким похолоданием, а солнечные дни - дождями с грозами.

По данным ресурса Gismeteo в Киеве холоднее всего будет 18 и 22 мая - температура воздуха составит 12 градусов. Также в эти дни будет дождить. Кроме того, осадки ожидаются и 21, 23, 30 и 31 мая. Самые теплые дни будут в конце месяца - 26-31 мая - термометры покажут до 25 градусов.

В Одессе в ближайшие две неделе минимальная температура воздуха составит 16 градусов, 23 мая. В другие дни она будет на один-два градуса выше. Самым теплым днем будет суббота, 21 мая - тогда столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Дожди ожидаются 18, 19, 22 и 23 мая.

Во Львове холоднее всего будет 18 и 22 мая - температура воздуха составит 12-13 градусов. В остальные дни будет намного теплее - от 20 до 28 градусов. Однако также ожидаются и дожди с грозами, а именно 21, 23, 24, 27-31 мая.

В Харькове самыми холодными днями станут 18 и 22-24 мая - термометры покажут от 12 до 15 градусов. Дождить будет 18, 20-22, 25, 27-28, 30 и 31 мая, при этом грозы ожидаются 21 мая. К концу месяца температура воздуха составит 22-24 градуса.

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