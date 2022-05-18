В Украине резко изменится погода и налетит ураган

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время снова изменится. По прогнозу синоптиков, в четверг, 19 мая, в стране потеплеет и холод отступит.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в большинстве украинских областей днем 19 мая ожидается +16 +23 градуса, в западной части будет еще теплее - +20 +25 градусов.

На востоке Украины холод задержится, там будет +12 +16 градусов. Кроме западных областей, по всей Украине прогнозируется сильный порывистый ветер с северо-запада.

"Дожди в четверг пройдут в восточных областях и южной части Украины. Днем в Одесской и Николаевской областях осадки прекратятся. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая погода", - пишет синоптик.

В Киеве 19 мая в дневные часы воздух прогреется до +19 +21 градуса, без осадков, но с порывистым ветром до 12 метров в секунду.

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