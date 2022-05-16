В Украине ударят заморозки: синоптики назвали дату опасной погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет похолодание и даже заморозки. Самой низкой температура предполагается в среду 18 мая.

"Ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптика Наталки Диденко, 17-го мая в течение дня ожидается +16 +20 градусов, а на Юге и в юго-западной части +20 +24 градуса.

Периодические дожди будут в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черновицкой и Закарпатской областях. Вечером локальные дожди могут идти также в южной части Украины.

На остальных территориях преимущественно без осадков.

В Киеве 17-го мая дождь маловероятен. Ночь довольно прохладная, +6 +9 градусов, завтра днем предполагается до +17+18 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

В среду в большинстве областей Украины ожидается кратковременное похолодание - днем +10 +17, ночью вероятны заморозки.

С четверга в Украине теплая погода восстановится.

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