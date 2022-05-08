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Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится

8 мая 2022, 03:40

Грозы охватят большинство областей Украины.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время огорчит небольшим похолоданием и грозовыми дождями по всей территории страны.

По данным синоптиков, 9 мая в Украину придет небольшое похолодание. Температура воздуха начнет падать в западных областях и на севере страны. Днем ожидается от +14 до +17 градусов.

В центральной части ожидается +16 +18 градусов, на востоке до +19 +21 градуса, а в южной части будет тепло, от +20 до +23 градусов.

Грозы охватят большинство областей страны, сухо будет только на севере, на Волыни, во Львове, Тернополе и Хмельницком.

В Киеве 9 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем до +16 +18 градусов.

10 мая грозы ожидаются по всей Украине, кроме запада и крайнего востока. Ожидается также усиление ветра и похолодание.

По всей стране упадет температура воздуха ночью, до +3 +6 градусов. Днем ожидается от +14 до +16 градусов, на севере до +12 +14 градусов, в южной части местами до +18 градусов.

В Киеве 10 мая ожидается грозы, ночью в столице +4 +6 градусов. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

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