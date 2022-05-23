Торнадо и смерчи: летом погода в Украине будет аномальной

Погода в Украине летом / pixabay

Погода в Украине лето 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

"Сейчас мы все можем видеть шквальные ветры, в частности, в Киеве, и скачки температуры вниз-вверх. Изменения климата сегодняшнего времени - это постоянная непредсказуемость и резкие температурные колебания и к тому же различные стихийные явления, как вот торнадо", - сказал Красавцев, передает РБК-Украина.

Смерчи, к слову, уже "стали визитной карточкой не только южных, но и центральных областей Украины".

Эксперт добавил, что эти явления будут становиться все отчетливее в течение следующих лет.

Однако из-за военных действий в атмосферу выбрасывается огромное количество углерода, который ускоряет необратимые климатические процессы.

"Из-за нехватки дождей будет - засуха. Из года в год Украина сталкивается с этой проблемой и этот кризис усугубляется и во всем мире", - добавил эксперт.

Прогноз погоды на лето в Украине

Июнь будет, скорее всего, относительно теплый, без сверхвысоких температур.

С середины июля по август Украину ждут самые жаркие дни.

"Очевидно температура будет бить новые максимальные рекорды. Вместе с тем, я думаю, что сильные ветры никуда не денутся, а их интенсивность будет только нарастать, к чему мы все привыкнем", - добавил эксперт.

Отметим, синоптики прогнозируют в начале июня довольно прохладную погоду, как для лета.

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