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В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали опасные даты

25 июня 2022, 02:40

Погода в июле будет очень жаркой в Украине.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июле 2022 года будет очень жаркой. Как сообщают в Укргидрометцентре, средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов). Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июле составляет 19-24,8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха 1-9 градусов тепла, в южной части местами 10-12 градусов тепла, на высокогорье Карпат до 1 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 34-39 градусов, в южных, восточных, юго-восточных областях и в Крыму местами 40-41 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

Среднее месячная количество осадков составляет в западных, северных, Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах до 170 мм, на остальной территории 37-75 мм, на юго-востоке местами 23-36 мм.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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