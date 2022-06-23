Украину разжарит и засушит: синоптики назвали дату резкого потепления

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу июня резко изменится. Температура воздуха увеличится сразу на 10 градусов.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, максимальный плюс следует ожидать в южных и юго-восточных регионах.

В ночное время столбики термометров будут достигать от +14 до +19, днем - в пределах 25-30 градусов тепла. На юге ожидается +31 +33 в отдельные дни.

К началу второго месяца лета, июлю, Украину и вовсе разжарит. Среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.

Погода на конец июня в Украине

По данным ресурса Gismeteo теплее всего в конце июня будет на западе страны. В Ужгороде температура в отдельные дни будет 35 градусов тепла. Но после жары 27-28 июня температура резко упадет до +24.

В центральных регионах страны будет прохладнее, однако местами столбики термометров будут превышать отметку +30.

В Киеве последняя неделя июня начнется с температуры +26, но уже в среду ожидается до +31.

На севере Украины также можно будет наблюдать 30-градусное тепло. В Чернигове последние три дня июня температура колеблется в пределах 29-30 градусов тепла.

В Харькове конец июня сопровождается неустойчивой температурой. Ожидается от минимум +20 до +29.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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