Ворвутся мощные грозы и завалит градом: синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июле будет очень переменчивой. Как сообщают синоптики, второй месяц лета начнется с сильного похолодания и ливней с градом.

Как отмечает народный синоптик Владимир Деркач, погода в июле 2022 покажет свой характер.

Погода в Украине с 1-10 июля

По словам синоптика, первая декада месяца принесет дожди и похолодание, которые будут наблюдаться с первых дней июля. Постепенно погода улучшится, дожди пройдут, а столбики термометров поднимутся выше, пишет Телеграф.

Погода в Украине с 11-20 июля

После 10 июля в Украину вернется тепло, но оно будет перемежаться прохладными днями. Так, несколько жарких дней будут сменять 1-3 дня с более низкими температурами. Такая смена температур может вызвать шквалы, ураганы и даже град.

Погода в Украине с 21-31 июля

Третья декада июля, по прогнозу синоптика, будет теплой, сначала с более умеренными летними температурами и вероятностью дождей, а после 15 числа прогнозируется жара.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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