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Налетит ураган и зальет дождями всю Украину: синоптики предупредили о резком похолодании

21 июня 2022, 19:28

Украину будет заливать дождями и резко налетит штормовой ветер.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 22 июня резко испортится. Синоптики предупредили о резком похолодании, сильном дожде и штормовом ветре с грозами.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 22 июня по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Только на Закарпатье и в Карпатах без осадков. Порывы ветра в западных, южных и большинстве центральных областей будут составлять 15-20 м/с.

Температура ночью в некоторых регионах опустится до 9-14 градусов тепла, на юге и востоке ночью будет до +18. Днем температура в большинстве центральных, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях будет колебаться от 16 до 21 градуса с отметкой "плюс". На востоке и юге днем ожидается до +27.

Жары не будет

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осадки распределятся неравномерно. В основном дожди с грозами пройдут в центральных и северных регионах.

В большей части западных областей, восточных и юга будет сухая погода.

В Киеве 22 июня ожидается дождь с грозой, снижение температуры воздуха до +20 градусов, порывистый северо-западный ветер.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни сильная жара в Украине маловероятна. Ожидается комфортная температура воздуха.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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